Мишель Обама считает, что Байден на посту президента сумеет вывести США из кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден будет лучшим кандидатом Демократической партии на пост главы государства, поскольку он сумеет объединить США и вывести их из кризиса. Об этом заявила в понедельник супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама, выступившая в первый день работы съезда партии.

"Он [Джозеф Байден] знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, - заявила Мишель Обама. - Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен". По ее словам, Байден - "глубоко порядочный" человек, он "будет говорить правду" избирателям.

Бывший соперник Джозефа Байдена по предвыборной борьбе, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в свою очередь заявил, что от исхода ноябрьских выборов президента США зависит будущее американской экономики и демократии.

"Будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону. Будущее нашей планеты стоит на кону. Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом", - отметил Сандерс.

"Цена провала слишком велика, чтобы ее вообразить", - добавил сенатор. "Мы оказались перед лицом тяжелейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет и самого глубокого экономического спада со времен Великой депрессии. Мы противодействуем системному расизму и огромной угрозе, которую представляют собой изменения климата для всей нашей планеты. И на фоне всего этого наш президент не только не способен урегулировать эти кризисы, но и ведет нас по пути авторитаризма", - утверждал Сандерс.

Поддержка Байдена

Во вторник вечером делегаты съезда проведут голосование по выдвижению Байдена кандидатом на пост президента США. Поскольку 77-летний Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника (сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса) остался единственным претендентом, то исход голосования предрешен. По подсчетам газеты The New York Times, Байден по итогам первичных выборов и собраний партийных активистов заручился поддержкой 2 671 делегата съезда, в то время как для победы в первом туре необходим 1 991 голос.

Как отметило информационное агентство Associated Press (АP), выступление Мишель Обамы, пользующейся широкой популярностью в рядах Демократической партии, станет важным жестом в поддержку Байдена, на который его сторонники надеялись еще в начале предвыборной кампании, когда он сталкивался с проблемами.

Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса 1 008 потенциальных избирателей, проведенного 12-15 августа телекомпанией CNN, Джозефа Байдена на выборах 3 ноября готовы поддержать 50% респондентов, а Дональда Трампа - 46%. Погрешность полученных результатов оценивается в 3,7 процентных пункта. Итоги опроса 1 001 избирателя, проведенного 12-15 августа телекомпанией ABC и газетой The Washington Post, дают Байдену еще более весомое преимущество: его поддерживают 54% опрошенных, а Трампа - 44% при погрешности результатов в 3,5 процентных пункта.