"Восстановление американского лидерства". Что обсуждали демократы в первый день съезда

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Национальный съезд Демократической партии, на котором бывший вице-президент Джозеф Байден будет утвержден в качестве кандидата на пост главы государства, открылся в понедельник в США. Он продлится до 20 августа. Первый день запомнился минутой молчания в память об афроамериканце Джордже Флойде, обсуждением последствий пандемии и критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа от его же однопартийца.

Со словами поддержки в адрес Байдена и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, которую он выбрал кандидатом на пост вице-президента, выступили бывшие соперники 77-летнего политика по предвыборной гонке, общественные и политические деятели и простые жители США. Изначально четырехдневный съезд должен был пройти в Милуоки (штат Висконсин), однако в связи с ограничениями, вызванными пандемией нового коронавируса, мероприятия проводятся по большей части в виртуальном формате. Борьба с расизмом Одним из первых вопросов, на который обратили внимание участники съезда, стала борьба с расизмом и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов. "Мой брат Джордж всегда был самоотверженным, он всегда шел на жертвы во имя родных, друзей и даже незнакомых людей, - обратился к участникам съезда брат Джорджа Флойда Филонис. - Джордж был близок нам по духу, и это проявилось на улицах наших городов и по всему миру". Обращение завершилось минутой молчания.

Беседу на тему расизма курировал сам Байден, который лично встречался с членами семьи Флойда незадолго до его похорон. "Необходимо отказаться от законов и системных принципов, которые чересчур долгое время способствовали укреплению расизма", - сказала Байдену мэр Чикаго (штат Иллинойс) Лори Лайтфут. "Мы должны принять меры на государственном уровне", - подчеркнул в свою очередь глава полицейского управления Хьюстона (штат Техас) Арт Асеведо. Он обратил внимание на необходимость изменений в стандартах применения силы полицейскими. Критика администрации в условиях пандемии Еще одним важным аспектом предвыборной борьбы неминуемо оказалась пандемия COVID-19, методы борьбы с распространением инфекции и устранение ее негативных последствий. Центральным спикером по данной теме выступил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Этот штат долгое время лидировал по числу зараженных коронавирусом и до сих пор остается на первом месте по смертности от вызываемого им заболевания. К вечеру понедельника в Нью-Йорке насчитывалось 32,8 тыс. жертв COVID-19. "Вирус - это метафора, он атакует, когда организм ослаблен и не может себя защитить. За последние несколько лет американский политический организм ослабел, а разногласия усилились, - отметил он. - Только сильный организм сможет побороть вирус". "Не Трамп породил разногласия, но разногласия породили Трампа, а он лишь усилил их, - продолжил Куомо. - Нынешнее федеральное правительство недееспособно и некомпетентно, оно не смогло победить вирус, оно даже не предвидело его". Губернатор Нью-Йорка подчеркнул, что США нужен лидер, который способен сплотить, а не разобщить население страны. "Я знаю такого человека, это Джо Байден", - заключил он. Поддержка от демократов Со словами поддержки кандидатуры Байдена выступили в первый день съезда многие политики, принимавшие участие в предвыборной гонке демократов. Среди них сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, предприниматель Эндрю Янг, конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер и другие. Наиболее запоминающимся стало выступление сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который до последнего момента оставался единственным серьезным противником Байдена в борьбе за выдвижение на выборах. Он вышел из гонки 8 апреля. "Будущее нашей демократии и нашей экономики стоит на кону. Будущее нашей планеты стоит на кону. Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом", - отметил Сандерс. Супруга бывшего президента США Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента, Мишель Обама, также выступила с одобрением его кандидатуры на высший государственный пост. "Он [Джозеф Байден] знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, - заявила Мишель Обама. - Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен". По ее словам, Байден - "глубоко порядочный" человек, он "будет говорить правду" избирателям. Поддержка от республиканцев С резкой критикой в адрес своего однопартийца Трампа выступил бывший губернатор штата Огайо, республиканец Джон Кейсик. В 2016 году он боролся с нынешним американским лидером за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но не снискал должной поддержки среди избирателей.