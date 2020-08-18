Министр культуры Белоруссии встретился с митингующими сотрудниками театра Янки Купалы

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Белоруссии назначит управляющего в Национальный академический театр имени Янки Купалы в связи с увольнением его директора Павла Латушко. Об этом заявил министр культуры страны Юрий Бондарь на встрече с коллективом театра во вторник.

"Для управления театром будет назначен представитель министерства культуры, - сказал он. - Мы возлагаем обязанности по управлению театром на Ивана Громаду".

Сотрудники театра потребовали восстановить на работе Латушко, который был уволен в понедельник после того, как публично поддержал протестные акции. "До завтра до 10 часов восстановите Латушко и подайте в отставку, иначе мы увольняемся", - заявил представитель коллектива.

Но министр отказался обсуждать этот вопрос, передает корреспондент ТАСС. "Я буду обсуждать вопросы работы театра и нового театрального сезона, а не политические вопросы. Если они у вас есть, мы можем довести их до руководства. Театр - это не политизированный клуб", - заявил Бондарь.

Министр также сообщил о готовности провести личные встречи с сотрудниками в министерстве. "Каждое заявление на увольнение будет рассмотрено в течение 30 рабочих дней. За это время мы все можем лично встретиться. Но не здесь, не в обстановке митинга. Коллективного увольнения закон не предусматривает", - сказал он.

Сотрудники театра покидали встречу, скандируя: "Уходи!".

Суть дела

Утром во вторник несколько десятков человек собрались в белорусской столице у здания театра имени Янки Купалы. Коллектив ожидал прибытия министра культуры страны Юрия Бондаря для переговоров. Актер и режиссер театра Роман Подоляко сообщил корреспондент ТАСС, что сотрудники театра требуют восстановления в должности директора Павла Латушко, угрожая коллективным увольнением.

Накануне директор театра Павел Латушко, публично поддержавший протестные акции, был уволен без объяснения причин. Вечером у здания театра прошла акция в его поддержку.