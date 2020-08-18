Трамп назвал администрацию Обамы и Байдена самой коррумпированной в истории США

ТАСС, 18 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что администрация предыдущего главы Белого дома Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена (занимали посты в 2009-2017 годах) была самой коррумпированной в истории страны. Об этом он заявил во вторник в Twitter .

"Администрация Обамы и Байдена была самой коррумпированной в истории, имея в виду еще и то, что они были пойманы на слежке за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше", - указал Трамп.

Тем самым он прокомментировал выступление бывшей первой леди Мишель Обамы, которая на съезде Демократической партии заявила, что Байден, претендующий на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов, сумеет вывести США из кризиса. Помимо этого, она обрушилась с критикой на Трампа, представляющего республиканцев. "Дональд Трамп - плохой президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может справлять с этой работой, но, очевидно, ему это не по зубам", - подчеркнула Мишель Обама.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование охотой на ведьм и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. Россия также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.