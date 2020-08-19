WSJ: донорам демократов предлагают именной билет и VIP-доступ к трансляции на съезде

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Проведение Национального съезда Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин) в виртуальном режиме заставило организаторов искать нетрадиционные способы привлечения партийных доноров. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal , для тех, кто внес на нужды партии минимум $250 тыс., предусмотрен "премиальный набор", включающий VIP-доступ к видеотрансляции на съезде.

Как напомнила газета, на таких мероприятиях ранее крупным донорам вручали билеты на концерты звезд эстрады, организовывали для них фотосессии со знаменитостями и размещали их в лучших гостиницах. Тем, кто внес на предвыборную кампанию Джозефа Байдена мелкие суммы, организаторы форума пообещали "персональный билет" на съезд. The Wall Street Journal охарактеризовала этот подарок как "билет в никуда", поскольку съезд из-за пандемии проходит в виртуальном режиме и мероприятий с личным участием не предусмотрено.

Невозможность личного общения с влиятельными политиками создала серьезные проблемы для лоббистов. Как отметило в этой связи издание, некоторые лоббистские организации пытаются "опробовать виртуальный режим работы". К примеру, вашингтонская лоббистская компания Raben Group подготовила к съезду демократов "единственную в своем роде виртуальную художественную выставку", пишет газета.

Национальный съезд демократов в Милуоки открылся в понедельник и продлится до 20 августа. Во вторник вечером делегаты, как ожидается, проведут голосование по утверждению Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии, в среду утвердят кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. В четверг Байден, как ожидается, должен объявить о согласии баллотироваться в президенты и выступить с программной речью.