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Военный мятеж в Мали
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Германия временно закрыла посольство в Мали из-за мятежа

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Ситуация в Мали "является непрозрачной", "конкретной угрозы" для военнослужащих и граждан ФРГ пока нет, но решено на время остановить работу посольства. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Берлине глава МИД Германии Хайко Маас.

"На основании информации, которую мы получаем совместно с Минобороны, опасности для немецких солдат и полицейских, которые там находятся [в рамках работы миссии ООН], нет. Однако, так как ситуация очень непрозрачна, мы временно в качестве меры предосторожности закрыли германское посольство, чтобы не подвергать коллег опасности. Мы согласовываем действия с французскими партнерами", - сказал он.

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МалиГерманияМаас, ХайкоВоенный мятеж в Мали
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