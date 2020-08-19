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Генсек ООН и госсекретарь США проведут 20 августа встречу по Ирану

Встреча пройдет в личной резиденции генерального секретаря

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь Майкл Помпео обсудят в четверг намерение США вернуть санкции в отношении Ирана. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, "встреча пройдет в четверг днем в личной резиденции генерального секретаря".

Как сообщили ТАСС дипломатические источники, переговоры будут касаться намерения Вашингтона запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Ирана.

Представитель генсека также отметил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций против Ирана должны принимать страны-члены ООН, а не генсек.

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