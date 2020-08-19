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Военный мятеж в Мали

Совет Безопасности ООН осудил мятеж в Мали и призвал освободить президента страны

Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН обратился к военным мятежникам в Мали с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в их воинские части. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета по итогам экстренной встречи по ситуации в Мали.

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"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Мали, - отмечается в документе. - Они резко осудили заговор, который произошел 18 августа в малийском городе Кати и привел к аресту мятежниками президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства".

Совет Безопасности призвал мятежников "немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда, и самим вернуться в их воинские части". "Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка", - указано в заявлении.

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