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Выборы президента США - 2020
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Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Он заверил, что в случае победы будет "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него
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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден согласен баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

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По словам Байдена, в США сейчас по вине действующего американского лидера Дональда Трамп "слишком много злобы, слишком много страха, слишком много разногласий". "Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее", - сказал политик.

"С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - подчеркнул Байден. Он заверил, что в случае победы будет "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

Демократическая партия США утвердила во вторник Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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