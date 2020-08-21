Лукашенко обсудил с силовиками сценарии развития ситуации при возможной агрессии извне

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с руководством силовых структур и правоохранительного блока обсудил ситуацию в стране. Об этом сообщает агентство БелТА .

По информации агентства, участники встречи "актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки, в том числе с учетом возможной агрессии извне".

Лукашенко неоднократно говорил, что протестами в Белоруссии руководят "западные кукловоды". Он также поручил Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве и привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.