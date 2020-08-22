Лукашенко указал, что власти на местах должны успокоить ситуацию в Белоруссии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Задача региональных властей в Белоруссии - стабилизировать ситуацию внутри страны, а внешними угрозами займутся военные. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу на встрече в Гродно с депутатами областного совета.
"Гродно и Минск - это две точки, где больше всего пытаются раскачать обстановку. По поводу Гродно - я не вижу здесь абсолютно никакой катастрофы, за полдня всех этих изучений я еще больше в этом убедился. Но вы должны понимать, что Гродненщина - западный форпост, западная жемчужина нашей Беларуси. Если бы мы, не дай бог, не выстояли здесь - это первый шаг к потере суверенитета и независимости Беларуси", - приводит слова президента информационное агентство "БелТА".
По его мнению, это прекрасно понимают и противники республики, поэтому усиливают давление на страну как изнутри, так и извне. "Изнутри пытаются сломать, запугать. С той стороны границы уже открыто угрожают. Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств - это не просто так, в дипломатии не бывает такого", - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что к границе страны подтягиваются войска НАТО, а в 15-20 минутах полета уже находятся самолеты F-16. "Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты - мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность", - сказал он.
Лукашенко добавил, что в Гродненскую область были переброшены витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК "С-300". "То есть мы полностью "закрыли" Гродно, чтобы ничего не случилось, и весь этот выступ на литовском и польском направлениях", - отметил он.
19 августа на заседании Совета безопасности Лукашенко поручил министерству обороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы, контролировать соответствующие вопросы, особенно в Гродно. Он отметил, что именно там имеет место "большое желание дестабилизировать обстановку".
Митинг сторонников Лукашенко
Митинг в поддержку Лукашенко прошел в субботу в Гродно под девизом "Не дадим развалить страну!"
На мероприятии перед несколькими тысячами граждан выступил и сам глава государства, который в заключение своей эмоциональной речи признал, что его "как никогда" воодушевили собравшиеся на площади города.
"А вам - огромное спасибо, гродненцы! Я уезжаю отсюда как никогда воодушевленным и вдохновленным. Я это никогда не забуду", - сказал белорусский лидер, после чего поклонился митингующим и удалился со сцены. Уже после выступления Лукашенко заявил журналистам, что удивлен такому количеству сторонников, пришедших поддержать его как президента. "В Гродно, посмотрите, туча людей на улице. Я не ожидал такого", - поделился он своими впечатлениями в разговоре с прессой.
Многие пришли на митинг с красно-зелеными государственными флагами, такого же цвета шарами, плакатами "Вместе - мы сила!", на площади звучала патриотическая музыка. Организаторы мероприятия в белых майках с надписями "За Беларусь" акцентировали внимание, что на митинге собрались аграрии, строители, промышленники, которые "кормят страну, дают свет и тепло". До приезда президента на импровизированной сцене один за другим сменялись выступающие, которые в своих речах осуждали действия оппозиции, а также высказывались за мир и стабильность в республике.
В числе тех, кто поднялся на сцену, был офицер Гродненской пограничной группы. "Сейчас наступил момент, когда пограничники просто не могут остаться в стороне от тех действ, которые творятся <...> Пограничники Гродно с вами", - обратился он к собравшимся. Офицер подчеркнул, что военные выполняют свой долг по охране границы, чтобы на белорусской земле "не было непрошеных гостей" и был мир. Его выступление толпа прервала криками "Спасибо!"
Со сцены также выступила 97-летняя Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова, которая призвала граждан к единству. "Сегодня я стою перед вами, тот участник этой великой битвы за свободу, за мир, за Беларусь, и говорю: пока мы вместе, мы в строю", - заявила она. По ее инициативе собравшиеся спели строки из песни "День Победы".
Люди скандировали "Беларусь не отдадим!" и "За Беларусь!" - лозунги, которые стали лейтмотивом всего митинга. Когда же перед собравшимися появился Лукашенко, они приветствовали его, выкрикивая "Я. Мы. Батька". Белорусский лидер выступал за установленной на сцене трибуне с государственным гербом. После ухода президента перед его сторонниками выступили артисты, собравшиеся аплодисментами встретили песню с припевом "Саня останется с нами и все будет окей…". На сцене в это время демонстрировали кадры различных встреч президента.