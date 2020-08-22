Лукашенко указал, что власти на местах должны успокоить ситуацию в Белоруссии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Задача региональных властей в Белоруссии - стабилизировать ситуацию внутри страны, а внешними угрозами займутся военные. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу на встрече в Гродно с депутатами областного совета.

"Гродно и Минск - это две точки, где больше всего пытаются раскачать обстановку. По поводу Гродно - я не вижу здесь абсолютно никакой катастрофы, за полдня всех этих изучений я еще больше в этом убедился. Но вы должны понимать, что Гродненщина - западный форпост, западная жемчужина нашей Беларуси. Если бы мы, не дай бог, не выстояли здесь - это первый шаг к потере суверенитета и независимости Беларуси", - приводит слова президента информационное агентство "БелТА".

По его мнению, это прекрасно понимают и противники республики, поэтому усиливают давление на страну как изнутри, так и извне. "Изнутри пытаются сломать, запугать. С той стороны границы уже открыто угрожают. Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств - это не просто так, в дипломатии не бывает такого", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что к границе страны подтягиваются войска НАТО, а в 15-20 минутах полета уже находятся самолеты F-16. "Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты - мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность", - сказал он.

Лукашенко добавил, что в Гродненскую область были переброшены витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК "С-300". "То есть мы полностью "закрыли" Гродно, чтобы ничего не случилось, и весь этот выступ на литовском и польском направлениях", - отметил он.

19 августа на заседании Совета безопасности Лукашенко поручил министерству обороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы, контролировать соответствующие вопросы, особенно в Гродно. Он отметил, что именно там имеет место "большое желание дестабилизировать обстановку".

Митинг сторонников Лукашенко

Митинг в поддержку Лукашенко прошел в субботу в Гродно под девизом "Не дадим развалить страну!"