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Кризис в Белоруссии
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МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в "заезженных советах" руководства Украины

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия не нуждается в "заезженных советах" украинского руководства и хотела бы ощутить поддержку и понимание. Об этом заявили в воскресенье в МИД Белоруссии, комментируя по просьбе агентства БелТА недавние заявления и советы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Минска, сделанные в интервью Euronews.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

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БелоруссияУкраинаКризис в Белоруссии
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