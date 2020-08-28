Лидер большинства в Сенате: демократы ограничат американцев в возможности есть гамбургеры

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предостерег американцев от чрезмерного государственного регулирования, которое, по его мнению, в случае победы на предстоящих выборах введут представители Демократической партии США. Как он утверждал в четверг на Национальном съезде Республиканской партии, противники президента Дональда Трампа ограничат даже количество гамбургеров, которые смогут есть американцы.

"Сегодняшняя Демократическая партия не хочет улучшить жизнь американского среднего класса. Они предпочитают, чтобы все мы <...> молчали и позволили им решить, как мы будем жить", - заявил он. "Они хотят диктовать вам, какие машины вы можете водить, какие источники информации являются достоверными, даже то, как много гамбургеров вы можете есть", - добавил Макконнелл, улыбнувшись.

"Они хотят лишить полицию финансирования и отобрать у вас ваши права в рамках второй поправки (к Конституции США, гарантирующей право на приобретение и ношение огнестрельного оружия - прим. ТАСС), они хотят сделать бесплатную медицину для нелегальных иммигрантов", - продолжил перечислять сенатор. "Они хотят <...> сделать само "болото" - Вашингтон - 51-м штатом США", - добавил он. Американскую столицу, расположенную в низине, нередко именуют "болотом", а призывы "осушить" его стали крылатой фразой в политическом лексиконе США, используемой при критике федеральных властей. Сам Трамп множество раз провозглашал намерение "осушить болото" вашингтонской бюрократии, заявляя, что госаппарат США зачастую действует, игнорируя интересы основной части населения страны, а также волеизъявление избирателей.

"Эти выборы будут иметь огромное значение для американского среднего класса. Президент Трамп знает, что ему досталось первое поколение американцев, которые не могут обещать своим детям, что те будут жить лучше, чем они сами. Президент Трамп сделал задачей этой администрации изменить это", - заявил лидер большинства в Сенате.