Байден запустил сайт с критикой Трампа на домене, повторяющем лозунг нынешнего президента

ТАСС, 29 августа. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена запустил сайт keepamericagreat.com , критикующий политику действующего президента Дональда Трампа. Доменное имя сайта совпадает с предвыборным лозунгом Keep America Great ("Сохраним Америку великой"), которое использует Трамп в ходе нынешней предвыборной кампании.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Сайт представляет собой список "несдержанных обещаний" и "неудач" Трампа, среди которых борьба с пандемией коронавируса и нелегальной миграцией, увеличение числа рабочих мест и борьба с терроризмом. По данным газеты Politico, штаб Байдена приобрел доменное имя keepamericagreat.com на этой неделе, обнаружив, что оно не было занято.

Доменное имя, совпадающее с лозунгом Keep America Great, предвыборной кампании Трампа было, по данным агентства Bloomberg, приобретено в декабре 2019 года миллиардером Томом Стейером, который также был на тот момент претендентом на выдвижение от Демократической партии США кандидатом на пост президента на выборах 2020 года. 29 марта Стейер заявил, что прекращает участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты. Вероятнее всего, после этого, штаб Стейера отказался от использования сайта.

В октябре 2019 года Байден, бывший на тот момент одним из претендентов в кандидаты от демократов, объявил об агитационной кампании среди испаноязычных избирателей под девизом Todos Con Biden ("Вместе с Байденом"). По информации Bloomberg, штаб Трампа приобрел после этого одноименный домен и на новом сайте разместил ссылку на свой интернет-ресурс, посвященный предвыборной агитации среди латиноамериканцев.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.