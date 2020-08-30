Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено было прекратить в связи с тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" полученную информацию прессе. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"[Директор Национальной разведки США Джон] Рэтклифф предоставлял комитету [по разведке] информацию, и информация просачивалась. Будь то изворотливый [глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам] Шифф или кто-то другой. Они сливают информацию. <...> Что еще хуже, так это то, что они сливают неверную информацию. Он (Рэтклифф - прим. ТАСС) устал от этого. Он хочет делать это в другой форме", - сказал Трамп журналистам во время поездки в Техас. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

"В последний раз, когда им проводили брифинг, несколько членов [Конгресса] вышли и начали говорить с прессой, раскрыли информацию, которую они не должны были раскрывать", - заявил в свою очередь руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, также присутствовавший на мероприятии.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила, что аппарат директора национальной разведки проинформировал конгрессменов о том, что больше не будет проводить для них брифинги "относительно усилий иностранных государств по вмешательству в предстоящие выборы".

В свою очередь телекомпания CNN ранее сообщила, что нацразведка США ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерстве юстиции, министерстве обороны и министерстве внутренней безопасности.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".