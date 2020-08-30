В японской оппозиции считают, что Абэ оставляет ряд нерешенных экономических задач

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Глава ведущей в Японии оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который заявил об уходе в отставку, оставляет после себя ряд нерешенных экономических задач. Такое мнение он высказал в ходе дебатов.

"Реальные зарплаты не выросли, но вырос разрыв между социальными слоями. Количество рабочих мест увеличилось, но в основном за счет временной занятости. В нынешних условиях пандемии многие люди живут нестабильно. Не удалось избавиться от дефляции и добиться инфляции на уровне 2%, поэтому получается, что очень много экономических задач так и остаются нерешенными", - сказал он. "Абэ начал с "абэномики" и закончил с "абэмаской", - подвел итог Эдано.

В 2013 году правительство Абэ представило экономическую стратегию, которая в японских и мировых СМИ получила название "абэномика". Она предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон с льготным режимом, а также привлечение женщин к трудовой деятельности. Параллельно с этим Банк Японии (Центробанк) начал политику денежного смягчения, поставил цель добиться инфляции на уровне 2% в год, однако эта цель так и не была достигнута.

В период пандемии коронавируса власти Японии приняли решение бесплатно раздать многоразовые защитные маски для предотвращения распространения инфекции. Общественность тут же дала им название "абэмаски". О раздаче этих средств индивидуальной защиты было объявлено раньше, чем о выделении каждому жителю страны по 100 тыс. иен ($930) финансовой помощи. В результате раздача масок подверглась критике, поскольку население посчитало это на тот момент единственной мерой поддержки, к тому же маски раздавали из расчета одна на семью, а не на каждого гражданина.

Абэ, который находится во главе правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и на посту премьера с декабря 2012 года, в пятницу заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). Как ожидается, выборы нового председателя партии пройдут в середине сентября. На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.