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AP: в Калифорнии предложили проработать выплату репараций потомкам рабов

В случае утверждения резолюции о формировании целевой группы по этому вопросу, законодателям предстоит к июлю 2023 года определить вид и объем репараций потомкам рабов
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. В американском штате Калифорния предложили сформировать целевую группу в составе девяти законодателей для проработки вопроса о выплате репараций афроамериканцам из числа потомков рабов. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

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По его данным, верхняя палата законодательного собрания Калифорнии в субботу 33 голосами против трех одобрила резолюцию о формировании упомянутой выше группы. Теперь резолюция ставится на голосование в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа. В случае утверждения целевой группе предстоит внимательно изучить данный вопрос и к июлю 2023 года определить вид и объем репараций потомкам рабов.

Одним из сторонников такой идеи является сенатор Холли Митчелл (демократ от Лос-Анджелеса). Она считает, что власти Калифорнии еще до Гражданской войны (1861-1865) принимали юридические меры для поддержания сохранения рабства в южных штатах. По мнению законодателя, одними из последствий рабства стали более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах, они остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники же сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, считают их неотъемлемой частью истории страны.

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