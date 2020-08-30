В МИД Франции осудили притеснение журналистов в Белоруссии

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил принимаемые властями Белоруссии меры в отношении журналистов, освещавших протесты, отметив, что это не способствует установлению всеобъемлющего национального диалога для выхода из сложившейся ситуации. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Произвольные меры, принятые в отношении журналистов белорусскими властями, нарушают свободу СМИ. Я их осуждаю, - заявил Ле Дриан. - Я призываю белорусские власти без промедления пересмотреть эти меры".

По его словам, в Белоруссии существует срочная необходимость "наладить всеобъемлющий национальный диалог". "Репрессивные меры против журналистов не могут способствовать этому", - добавил он.

29 августа Белорусская ассоциация журналистов объявила о лишении аккредитации МИД республики представителей немецких телеканала ARD и медиагруппу Deutsche Welle, британскую медиагруппу Би-Би-Си, агентства Associated Press, Reuters, France-Presse (АFP), "Радио Свобода" и других.