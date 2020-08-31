В Словакии не считают высылку своих дипломатов из Москвы адекватным ответом России

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Словакия ожидала высылку трех сотрудников своего посольства из Москвы в качестве ответной меры РФ, но не считает этот шаг адекватным ответом на недавнюю высылку трех российских дипломатов из Братиславы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Иван Корчок, слова которого приводит Словацкое радио .

"Действия МИД РФ в отношении трех словацких дипломатов ожидались, но они не являются адекватной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии, - отметил он. - Хочу подчеркнуть, что Словакия направляет на дипломатические посты [в РФ] дипломатов, исключительной задачей которых является работа на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества с Россией".

Посла Словакии в Москве Петера Припутена ранее в понедельник вызвали в МИД РФ, где ему было объявлено о решении выслать из Москвы трех словацких дипломатов. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"31 августа в МИД России был вызван посол Словакии в РФ, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии, - отметили в министерстве. - Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами". "Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве", - указали в дипведомстве.