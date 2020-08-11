Словакия выслала трех дипломатов РФ. Это связано с убийством гражданина Грузии в Берлине

Как заявил премьер-министр Словакии Игор Матович, решение связано с прошлогодним убийством гражданина Грузии в Берлине.

Речь идет о застреленном Зелимхане Хангошвили, который являлся полевым командиром у террористов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Напомним, что основным подозреваемым по этому делу стал 49-летний гражданин России. Изначально он фигурировал в деле как Вадим С., но позже следователи сообщили, что его опознали как некоего Вадима К.

Ранее в словацком МИД рассказали о "злоупотреблениях с выданными генеральным консульством [Словакии] в Санкт-Петербурге визами", что привело к совершению преступления "на территории иного (не Словакии — прим. ТАСС) государства — члена НАТО и Евросоюза".

В конце 2019 года МИД Германии в рамках дела Хангошвили уже объявлял персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ "с немедленным вступлением решения в силу".