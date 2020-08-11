Словакия выслала трех дипломатов РФ. Это связано с убийством гражданина Грузии в Берлине

Братислава объявила персонами нон грата трех российских дипломатов и выслала их из страны. Это решение уже одобрили в Госдепе США, но осудили в Москве, так как, по мнению российских официальных лиц, речь может идти об очередной провокации. Разбираемся, чем обусловлен российско-словацкий дипломатический скандал, какие меры может принять российская сторона и при чем тут убитый в прошлом году в Германии Зелимхан Хангошвили.
Что произошло?
Власти Словакии выслали трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Поводом для этого стали подозрения в шпионаже.
Официальный представитель МИД республики Юрай Томага не назвал имена высланных россиян, но заявил, что, согласно выводам словацких правоохранительных органов, "деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции".
Местные СМИ утверждают, что дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб и были объявлены персонами нон грата 6 августа.
В российском посольстве в Братиславе ТАСС рассказали, что указанные сотрудники уже вылетели спецрейсом на родину.
С чем связана высылка?
Как заявил премьер-министр Словакии Игор Матович, решение связано с прошлогодним убийством гражданина Грузии в Берлине.
Речь идет о застреленном Зелимхане Хангошвили, который являлся полевым командиром у террористов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Напомним, что основным подозреваемым по этому делу стал 49-летний гражданин России. Изначально он фигурировал в деле как Вадим С., но позже следователи сообщили, что его опознали как некоего Вадима К.
Ранее в словацком МИД рассказали о "злоупотреблениях с выданными генеральным консульством [Словакии] в Санкт-Петербурге визами", что привело к совершению преступления "на территории иного (не Словакии — прим. ТАСС) государства — члена НАТО и Евросоюза".
В конце 2019 года МИД Германии в рамках дела Хангошвили уже объявлял персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ "с немедленным вступлением решения в силу".
При чем тут Вашингтон?
В США приветствовали решение Словакии "защитить от угрозы свой суверенитет со стороны иностранных злоумышленников".
Такой твит в ответ на высылку российских дипломатов написала руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
"Министерство иностранных дел Словакии послало четкий сигнал о том, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой земле или в Европе", — добавила она.
Что говорят в Москве?
В МИД РФ пока не раскрывают, какими именно будут ответные меры, но уже заявили, что дадут "зеркальный ответ". Комментируя заявление Госдепа, глава российского дипведомства Сергей Лавров предположил, что на Братиславу могли надавить из США.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что шаги Братиславы омрачают фон российско-словацких отношений.
По его словам, ситуация требует дополнительных разъяснений и разбирательства, и при этом не исключил "варианта очередной провокации, как это произошло совсем не так давно в Чехии".