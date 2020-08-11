Лавров не исключил причастности США к высылке российских дипломатов из Словакии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заявления официальных лиц США в связи с высылкой трех российских дипломатов из Словакии могут свидетельствовать о том, что Вашингтон причастен к этому решению. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр согласился с оценкой, что Словакия является дружественной России страной, с которой не возникало каких-то политических проблем. "Я думаю, что здесь дело не в Словакии", - подчеркнул он.

Лавров обратил внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус выразила позитивную оценку относительно решения словацких властей. "По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов", - указал он.