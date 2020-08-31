В оппозиции Белоруссии заявили, что не получили ответ на запрос о встрече с дипломатами РФ

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция по-прежнему не получила от российского посольства в Минске ответ на просьбу о встрече с руководством дипмиссии. Об этом заявил в понедельник ТАСС член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

"Нет, ответа не было", - сказал он, подчеркнув, что новых попыток установить контакт с посольством России совет пока не будет предпринимать.

"Мы всегда открыты к диалогу. Если со стороны посольства [РФ] или других представителей властных структур будет такое желание, мы готовы представлять реальную позицию и реальную точку зрения, которую излагает Координационный совет", - добавил он.