{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В оппозиции Белоруссии заявили, что не получили ответ на запрос о встрече с дипломатами РФ

Член президиума КС Белоруссии Павел Латушко подчеркнул, что новых попыток установить контакт с посольством России совет пока не будет предпринимать

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция по-прежнему не получила от российского посольства в Минске ответ на просьбу о встрече с руководством дипмиссии. Об этом заявил в понедельник ТАСС член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Нет, ответа не было", - сказал он, подчеркнув, что новых попыток установить контакт с посольством России совет пока не будет предпринимать.

"Мы всегда открыты к диалогу. Если со стороны посольства [РФ] или других представителей властных структур будет такое желание, мы готовы представлять реальную позицию и реальную точку зрения, которую излагает Координационный совет", - добавил он.

Теги
БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
Силовики не дали митингующим в Цхинвале пройти к администрации президента
Сотрудники милиции преградили им путь
Читать полностью