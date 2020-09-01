За пост нового премьера Японии будут бороться три основных кандидата

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Действующие министр обороны Японии Таро Коно и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, которые считались одними из возможных претендентов на пост премьера, во вторник дали понять, что не собираются участвовать в предстоящих выборах нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым главой правительства после ухода Синдзо Абэ в отставку.

Таким образом, за премьерское кресло в ближайшие недели поборются три основных кандидата: экс-глава МИД, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава минобороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, который считается безусловным фаворитом.

Согласно опросам общественного мнения агентства Kyodo, самым популярным из них является Исиба, которого хотели бы видеть премьером 34,3% населения. Суга идет лишь на втором месте с 14,3%. Однако председателя ЛДП выбирают не простые избиратели, а депутаты из числа ЛДП и региональные партийные отделения.

На этой неделе готовность поддержать на предстоящих выборах Сугу выразили крупнейшие фракции ЛДП, что делает его основным претендентом.

В то же время сам Суга пока еще официально не объявил о том, что будет участвовать в выборах нового председателя ЛДП. Как ожидается, он сделает это 2 сентября. Суга неизменно занимает пост генерального секретаря правительства с 2012 года, когда премьер-министром стал Синдзо Абэ, и все эти годы считался человеком номер два в правительстве Японии.

Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 16 либо 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.