На акциях протеста в Софии задержали 35 человек

СОФИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали во время акций протеста, которые в среду под названием "великое народное восстание" проходят в болгарской столице, 35 человек. Об этом на брифинге сообщил директор столичной полиции Георги Хаджиев.

"Во время акций протеста за противоправные действия были задержаны 35 человек, 30 из них известны полиции, как совершившие различные преступления. Участники акции использовали против полицейских слезоточивый газ и бросали в них различные предметы, 27 полицейских получили травмы и были доставлены в больницы, около 100 полицейских получили помощь на месте", - сообщил Хаджиев. Он определил использование слезоточивого газа со стороны полицейских как "естественную защитную реакцию на проявленную агрессию", подчеркнув, что полиция действовала в рамках закона.

"Сегодня болгарская полиция стояла на стороне закона, поддерживая конституционный порядок, мы не позволили, чтобы напряжение нарастало. Призываю болгарских граждан не поддаваться на провокации и соблюдать закон", - добавил Хаджиев.

Директор софийской инспекции здравоохранения Данчо Пенчев сообщил, что не менее 45 участников антиправительственных протестов и сотрудников полиции получили различные травмы и химические ожоги.

"В пять лечебных заведений Софии были доставлены 45 человек - полицейские и участники акции протеста, шесть из них были госпитализированы. У пострадавших были диагностированы легкие травмы, химические ожоги глаз и отравления, вероятно, в результате применения слезоточивого газа как со стороны полиции, так и со стороны участников протестов. Среди пострадавших есть журналисты", - сообщил Пенчев.

Директор софийской службы скорой помощи Георги Гелев отметил, что медицинские бригады оказали помощь 38 пострадавшим, 17 из них получили ее на месте. В районе, где и в эти часы продолжаются протесты, работают две бригады скорой помощи.

Массовая акция протеста проходит в среду в Софии в первый день работы Народного собрания (парламента) Болгарии после летних каникул. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники акции пытались перевернуть автомобили жандармерии, забрасывали полицию куриными яйцами, камнями и монетами, пытались пробить полицейскую блокаду. Полиция начала использовать слезоточивый газ и проводить аресты. Акции протеста проходят в среду и в других болгарских городах, местами блокировано дорожное движение.

Массовые антиправительственные протесты в Болгарии продолжаются 56-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек. Участники акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. В болгарской столице остаются блокированными ключевые перекрестки, в том числе у площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цареградском шоссе, где расположены палаточные городки.