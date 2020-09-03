Белый дом не уточнил, считает ли власти России причастными к ситуации с Навальным

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Белый дом не поясняет, согласен ли он с утверждением кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена о причастности властей России к резкому ухудшению состояния здоровья блогера Алексея Навального.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Довел ли президент США республиканец Дональд Трамп свое мнение на этот счет до руководства России, поинтересовались в четверг на регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни. Однако она уклонилась от прямого ответа на эти вопросы. Макинэни ограничилась тем, что зачитала практически то же самое заявление, которое в среду распространил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Джон Эллиот.

"Мы глубоко встревожены результатами, обнародованными вчера (в среду правительством Германии - прим. ТАСС). Отравление Алексея Навального абсолютно заслуживает порицания", - сказала представитель президента США.

Как она утверждала, "Россия в прошлом использовала отравляющие вещества нервно-паралитического действия". "Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом [в целом], чтобы привлечь к ответственности этих [лиц] в России, куда бы ни вели доказательства, а также ограничить [финансовые] средства для их злонамеренной деятельности", - заявила Макинэни. "У россиян есть право мирно выражать свои взгляды, не опасаясь какого-либо рода возмездия, тем более [возмездия] с применением химических веществ. Никто не вел себя более жестко в отношении российского правительства, чем нынешний президент [США Дональд Трамп]", - добавила представитель Белого дома.

Как заявило правительство ФРГ, в результате исследования анализов Навального токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином для выяснения всех обстоятельств ситуации вокруг Навального. Песков отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России подчеркнули, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что власти Германии не предоставили никаких доказательств отравления Навального.