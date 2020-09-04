У Лондонской биржи прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Белоруссии

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Более 50 человек приняли в четверг вечером участие в акции протеста у здания Лондонской фондовой биржи, требуя провести делистинг белорусских государственных облигаций на общую сумму около $1,25 млрд. Видеозаписи с акции были размещены ее участниками в Twitter.

Члены белорусской диаспоры в Соединенном Королевстве, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран держали бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "Кровавые облигации", "Прекратите финансировать насилие в Белоруссии", "Не становитесь соучастниками преступлений против человечности". Участники акции призывают британское правительство ввести санкции против руководства Белоруссии, а Лондонскую фондовую биржу - отказаться от торговли белорусскими гособлигациями.

В распространенном накануне проведения акции заявлении ее участники призвали "все организации, имеющие белорусские облигации, немедленно отказаться от подобных инвестиций", тем самым выступив против применения насилия правоохранительными органами Белоруссии. Активисты утверждают, что "на белорусских облигациях кровь погибших и покалеченных граждан" республики. Акции противников действующей в Белоруссии власти, собиравшие до нескольких сотен человек, проходят в Лондоне с 9 августа.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о недопустимости подавления протестов в Белоруссии, призвал руководство страны "воздерживаться от актов насилия после имевших серьезные изъяны президентских выборов", а также заявил о необходимости расследования возможных нарушений.