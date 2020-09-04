Трамп рассказал, что предпочел медосмотр проблеме торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал в четверг, что предпочел пройти медосмотр вместо того, чтобы "видеть Китай" и заниматься торговой "сделкой с Китаем".

"У меня спросили: "Сэр, хотели бы вы отправиться в [военно-медицинский центр имени] Уолтера Рида и пройти медосмотр? У вас есть немного [свободного] времени". Знаете, почему у меня было время? Какая-то сделка. О, это был Китай. Я решил не видеть Китай, потому что мне не нравится, как они ведут дела с нами. Это имеет смысл. <...> Мы отправились [в военно-медицинский центр]", - рассказал президент, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп не пояснил, какими именно вопросами он должен был заниматься в рамках торгового соглашения с Пекином в тот день.

Как заявил 23 июля президент, значимость двусторонней торговой сделки с КНР уменьшилась на фоне пандемии, вызванной коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".