WSJ: послом США в Афганистане может стать сторонник вывода войск из этой страны

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост посла в Афганистане эксперта, который ранее заявлял о необходимости полного вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal .

По словам ее источников, речь идет о Уильяме Ругере, который является вице-президентом по исследовательской работе в американском Институте им. Чарльза Коха. Трамп может выступить с соответствующим заявлением уже в сентябре, пишет издание.

Как отмечается в материале, американская сторона уведомила власти Афганистана об этих планах. Ругер в течение трех месяцев проходил необходимые проверки. Его назначение сначала должно получить одобрение Сената Конгресса США.

На сайте американского посольства в Афганистане сообщается, что в настоящее время временным поверенным в делах США является Росс Уилсон.

Ранее Трамп заявил, что США намерены скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек.