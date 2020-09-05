ЛАГ осудила решение Сербии и Косова открыть посольства в Иерусалиме

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) выступила в субботу с осуждением решения Сербии и Косова открыть посольства в Иерусалиме. Соответствующее заявление распространено секретариатом панарабской организации.

"Открытие посольств Сербии и Косово является недействительной процедурой под любым предлогом, - заявил в этой связи генсек Лиги Ахмед Абу аль-Гейт. - Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, запрещающие государствам переносить свои дипломатические представительства в город Иерусалим, поскольку он находится под оккупацией с 1967 года". В первую очередь, по его словам, это противоречит резолюции 478 СБ ООН от 1980 года, которая запрещает странам открывать посольства в Иерусалиме, что влечет изменение правового статуса города.

В Лиге отметили, что "статус Иерусалима является одной из тем палестино-израильских переговоров, к возобновлению которых стремится международное сообщество". Подобные действия, как подчеркнули в ЛАГ, "серьезно ограничивают шансы достижения истинного мира на принципе создании двух государств".

4 сентября Сербия взяла на себя обязательство перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года, а также открыть там уже в этом месяце торговое представительство. Соответствующий документ был распространен Белым домом, где в присутствии президента США Дональда Трампа состоялось подписание главой Сербии Александром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Авдулахом Хоти соглашения о нормализации экономических отношений. Кроме того, Косово и Израиль согласились нормализовать связи и установить дипломатические отношения, что также будет сопровождаться открытием посольства в Иерусалиме.