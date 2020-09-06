Белорусский оператор связи сообщил о восстановлении скорости мобильного интернета в Минске

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусский оператор А1 сообщил о восстановлении пропускной способности мобильного интернета в Минске, которая ранее была ограничена по требованию властей Белоруссии.

"По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора, размещенном в воскресенье в Twitter. При этом, по сообщениям корреспондента ТАСС, перебои с интернетом в Минске сохраняются.

Ранее в центре белорусской столицы, где в воскресенье проходят массовые акции протеста, наблюдались проблемы с мобильным интернетом и со связью у различных операторов. А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета была снижена по требованию властей.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными.