В ФРГ считают, что рано говорить о последствиях дела Навального для "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии пока не может представить единую позицию о последствиях произошедшего с Алексеем Навальным, в том числе для "Северного потока - 2", Берлин продолжает ждать ответов от Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Я понимаю ваши вопросы, которые формулируются в одном направлении, - о последствиях, - сказал он. - Прошу отнестись с пониманием, что еще очень рано точно отвечать на них". Зайберт напомнил о том, что Германия "ждет ответов" от России по делу Навального.

При этом представитель кабмина напомнил, что "Северный поток - 2" "часто называют немецким проектом", на деле же это проект, в котором участвуют немецкие компании наряду с фирмами из других стран.

Диалог Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным произошедшее с блогером Алексеем Навальным, сообщил Зайберт.

"Канцлер пока не обсуждала с президентом Путиным инцидент с Навальным", - сказал он.

В минувшую среду правительство Германии выступило с утверждением, что токсикологи ее вооруженных сил, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. МИД России указал, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств своей позиции.

Меркель согласна с Маасом, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" зависит от дальнейших шагов РФ по инциденту с Навальным, сообщили в кабмине ФРГ.

Разговор Берлина и Варшавы

В Правительстве Германии подчеркнули, что не считают правдой информацию о якобы перехваченном Белоруссией разговоре представителей Берлина и Варшавы об инциденте с Алексеем Навальным.

"На прошлой неделе мы уже говорили, что данные утверждения, разумеется, являются неправдой. Расшифровка этого фиктивного разговора, которую можно было прочитать в выходные, точно не изменила наше мнение", - отметил Зайберт.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с российским блогером опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Подлинность записи, помимо Берлина, оспорила и Варшава.

В Минэкономики ФРГ заявили, что Берлин не спекулирует на тему возможного прекращения реализации "Северного потока-2".

В МИД ФРГ сообщили, что проинформировали США о выводах Германии по инциденту с Навальным.