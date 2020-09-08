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Кризис в Белоруссии

В Штабе Бабарико заявили, что не знают местонахождение Колесниковой, Кравцова и Родненкова

Они не связывались со штабом, сообщил его пресс-секретарь Глеб Герман

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Представители штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико не знают, где сейчас находятся члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь штаба Глеб Герман.

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"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно", - сказал он.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь - 1" в своем Telegram-канале сообщил, что Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым в ночь на вторник.

Официальных данных о задержании Колесниковой пока нет. Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, указанные лица "проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра".

В то же время соратник Колесниковой, член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил, что ни у нее, ни у Родненкова, ни у Кравцова планов покидать территорию страны не было.

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