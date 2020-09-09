Премьер Польши считает, что власти ФРГ примут негативное решение по "Северному потоку - 2"

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Я думаю, что политики [ФРГ] изменят свои решения. Они уже фактически признали, что это ["Северный поток - 2"] политический проект, потому что без политического участия этот проект уже был бы заброшен", - заявил он во вторник в интервью телеканалу Bloomberg.

По словам Моравецкого, Польша пытается усилить давление на Германию, чтобы остановить проект строительства газопровода. Как считает польский премьер, для Германии решение отказаться от проекта, который, по его мнению, носит политический характер и является дестабилизирующим для Восточной Европы, должно быть "очевидным".

Моравецкий утверждал, что случившееся с Навальным, к чему, по его мнению, причастна Москва, "должно стать последним звоночком для Германии", как и ситуация в Белоруссии, где он увидел признаки российского вмешательства. Как считает премьер Польши, в отношении РФ "должны последовать очень серьезные санкции".