"Вдруг президент — иностранный агент". Что экс-сотрудник ФБР написал о связях РФ и Трампа?

Книга бывшего американского контрразведчика Питера Стржока рассказывает о том, как ФБР расследовало так называемый сговор Трампа с Москвой

В США поступила в продажу книга уволенного сотрудника контрразведывательного управления ФБР Питера Стржока, который участвовал в расследовании Роберта Мюллера о связях президента Трампа с Россией. В ней он пообещал "раскрыть угрозу" со стороны американского лидера, а также объяснить, почему он считает, что глава государства все же находился под влиянием Москвы. Мы выбрали самые интересные отрывки из книги "Скомпрометировано: контрразведка и угроза Дональда Трампа", с которой уже успели ознакомиться западные СМИ. Об авторе 50-летний Питер Стржок — бывший офицер артиллерии и ветеран контрразведки, который более 20 лет занимался вопросами национальной безопасности, искал китайских шпионов, помог выявить ячейку российских агентов под Бостоном в 2010 году, занимался делом Эдварда Сноудена и принимал участие в расследовании скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон. В 2018 году Стржока уволили из ФБР.

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Причиной стала его переписка 2016 года с коллегой и любовницей Лизой Пейдж. В своих сообщениях Стржок писал ей, что намерен помешать избранию Трампа, критиковал политику республиканца и делал другие политические заявления. Летом 2017 года бывший спецпрокурор Роберт Мюллер исключил Стржока из своей группы по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года, когда о его сообщениях стало известно после внутреннего разбирательства. В ФБР посчитали, что выражение открытых политических взглядов мешало Стржоку вести непредвзятую работу. В 2018 году американские законодатели получили несколько архивов восстановленной переписки между Стржоком и Пейдж, в том числе и сообщения о Трампе. Позже бывший агент подал в суд на Министерство юстиции, утверждая, что его увольнение в августе 2018 года произошло из-за политического давления на ФБР со стороны Белого дома. В своей книге он пишет, что жалеет о посланных сообщениях, которые положили конец его карьере, и об ущербе, нанесенном из-за них ФБР. "После четверти века преследования врагов нации я сам стал считаться врагом", — пишет Стржок. Вмешательство в выборы "В конце декабря 2016 года директор национальной разведки опубликовал отчет, подтверждающий информацию, которую мы получали на протяжении всей президентской кампании: Владимир Путин и российское правительство вмешиваются в нашу избирательную систему, чтобы подорвать веру в выборы, навредить перспективам Хиллари Клинтон и помочь быть избранным Трампу", — пишет Стржок в введении книги.

"Сначала мы выяснили, что один из внешнеполитических советников Трампа, Пападопулос (Джордж — прим. ТАСС), хвастался тем, что, по его информации, у России есть данные, которые могут навредить Хиллари Клинтон, а Москва предложила помочь кампании Трампа, обнародовав эти материалы". "Через неделю после инаугурации (Трампа — прим. ТАСС) бюро допросило Пападопулоса, и он солгал нам. Несмотря на то что во время второго допроса несколько недель спустя он сказал, что готов сотрудничать, он ушел с допроса и удалил аккаунт на Facebook, который использовал для прямого общения с русскими", — пишет Стржок. "Я скептически относился к тому, что все эти разные нити (расследования — прим. ТАСС) были чем-то большим, чем неуклюжая некомпетентность, сборище дураков, которые были слишком тупы, чтобы вступить в сговор", — пишет он о предвыборной команде Трампа. На мой взгляд, они, скорее всего, были кучкой мошенников, преследующих личные интересы: денежные и властные". Россия и только Россия Автор рассказывает, что в составе группы ФБР не пытался причинить вред президенту, а занимался расследованием "достоверных признаков иностранного вмешательства", пытаясь определить, куда ведут эти следы. "Все началось с России и всегда касалось России", — приводит цитату из его мемуаров CNN.

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Согласно изданию The New York Times, Стржок отмечает, что тайное расследование ФБР 2016 года о связях избирательного штаба Трампа с Москвой показало "готовность президента принять политическую помощь от такого противника, как Россия, и, следовательно, его готовность пустить под откос все то, что отстаивает Америка". "Это не патриотично, — считает Стржок. — Все наоборот". "На вершине этой груды вероломства и предательства сидел президент, который лгал публике, сближался с Россией и, как только он узнал о расследовании, пытался всячески мешать нашей работе", — рассказывает бывший агент. Деликатная тема Стржок отмечает, что ФБР начало вести дело команды Трампа в условиях строгой секретности, чтобы безосновательно не навредить тогда еще кандидату в президенты от республиканцев. Для этого круг агентов, знавших об операции, был максимально сужен, чтобы информация не просочилась в СМИ. "Нам нужно было поставить вопрос, который никогда раньше не возникал за всю 240-летнюю историю нашей страны: может ли сам президент Соединенных Штатов быть иностранным агентом?" — пишет бывший контрразведчик. ФБР оказалось неподготовлено к российскому вмешательству, несмотря на предупреждающие знаки, отмечает Стржок. Бюро должно было предвидеть атаку и ее последствия, пишет он, подчеркивая, что американское правительство также не "сработало должным образом". Президент был скомпроментирован "Даже если Трамп формально не вступал в сговор с российской стороной, президент был сильно скомпрометирован, — пишет Стржок, — из-за своих сомнительных деловых отношений, "мутных денег", заплаченных от его имени, чтобы заставить замолчать разных женщин, теневыми сделками на благотворительность и, самое главное, своей ложью о делах с Россией, включая тайную попытку построить небоскреб в Москве в 2015 году, несмотря на то, что он говорил всем, что не имеет с Россией никаких дел". "Путин знал, что он (Трамп — прим. ТАСС) солгал. А Трамп знал, что Путин знал, — вот и готовый пример добровольно принудительных отношений между президентом США и лидером одного из наших величайших противников", — отмечает бывший спецагент. "Меня сильно настораживало, как Трамп ведет себя с русскими и его бесконечные нападки на наше расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера — прим. ТАСС)", — вспоминает автор. Дело Хиллари Значительную часть своей книги Стржок уделяет рассказу о письмах Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый ящик для служебной переписки. Автор признает, что уволенный впоследствии Трампом глава бюро Джеймс Коми совершил ошибку, заявив на пресс-конференции 2016 года, что ФБР не рекомендует обвинять Клинтон в халатном обращении с секретной информацией, но назвав ее поведение "крайне небрежным".

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