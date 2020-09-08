Финский кабмин может обсудить "Северный поток - 2" в свете ситуации с Навальным

ХЕЛЬСИНКИ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии может провести обсуждение проекта газопровода "Северный поток - 2" в свете инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявила во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает газета Iltalehti .

"Я знаю, что в Германии началась такая дискуссия. Может быть, что правительство Финляндии тоже коснется этого вопроса. Конечно, вероятно, мы обсудим это на уровне правительственной комиссии по внешней политике и политике безопасности при участии президента, но пока это обсуждение не проводилось", - сказала Марин, слова которой приводит издание.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные заявил, что надеется на то, что Россия "не вынудит" его страну сменить позицию. Это трактовалось СМИ и наблюдателями, как угроза остановить проект. По данным спикера Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам санкций со скепсисом.