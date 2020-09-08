Оппозиционер Кравцов заявил, что его просили вывезти Колесникову из Белоруссии

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил, что ему после задержания в понедельник предлагали вывезти члена совета Марию Колесникову на Украину для "деэскалации" ситуации в стране. Об этом он сам заявил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Они (сотрудники неких правоохранительных органов Белоруссии - прим. ТАСС) рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью, по их мнению, деэскалации обстановки в стране", - сообщил он.