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Кризис в Белоруссии

Оппозиционер Кравцов заявил, что его просили вывезти Колесникову из Белоруссии

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил, что ему после задержания в понедельник предлагали вывезти члена совета Марию Колесникову на Украину для "деэскалации" ситуации в стране. Об этом он сам заявил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Они (сотрудники неких правоохранительных органов Белоруссии - прим. ТАСС) рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью, по их мнению, деэскалации обстановки в стране", - сообщил он.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
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