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Задержание россиян в Белоруссии

Суд обязал СБУ расследовать обвинения в госизмене против главы офиса президента Украины

По данным СМИ, Андрей Ермак дал команду прекратить операцию по задержанию россиян в Белоруссии, которую готовили год

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности (СБУ) открыть производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж" в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

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"Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от [главы СБУ Ивана] Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной раде", - сказал он.

По информации украинских СМИ, спецслужбы Украины год готовили операцию по задержанию группы российских граждан, для чего выманили их в Белоруссию, но спецоперация провалилась, после того как силовики доложили о планах офису президента. Источники ряда СМИ утверждают, что команду прекратить операцию дал Ермак. В то же время новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что СБУ вообще не причастна к событиям вокруг россиян.

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