Вучич: признавая "Хезболлах" террористами, Сербия способствует глобальной безопасности

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Сербия способствует глобальной безопасности своим намерением признать шиитское движение "Хезболлах" террористической организацией. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter президент Сербии Александар Вучич, отвечая на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

"Следуя по стопам наших гордых предков, Сербия продолжает борьбу со всеми угрозами миру как внутри страны, так и за рубежом. Будьте уверены, дорогой друг Помпео, что мы по-прежнему твердо стремимся к миру и стабильности, тем самым способствуя общей глобальной безопасности", - написал сербский лидер.

Ранее Помпео написал, что объявление Сербии о том, что она внесет "Хезболлах" в ее полном составе в список террористических организаций, поможет еще сильнее ограничить возможности этой террористической организации в отношении сбора средств и действий в регионе. Госсекретарь назвал это решение "великолепным шагом со стороны президента Сербии Александара Вучича".

Намерение внести "Хезболлах" в черный список, как отмечает Госдепартамент, было одним из условий соглашения о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной. 4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали этот документ при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Ранее Помпео призывал страны Евросоюза запретить въезд лицам, связанным с движением "Хезболлах". До этого на такой шаг пошла Литва. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, страна тем самым солидаризируется с Великобританией, Германией, Нидерландами и США, разделяющими такую же позицию в отношении "Хезболлах".