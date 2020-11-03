{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Премьер Словении пожелал Трампу удачи на выборах президента США

Янез Янша является председателем правящей Словенской демократической партии и известен своими правоконсервативными взглядами

ЛЮБЛЯНА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша опубликовал во вторник на своей странице в Twitter сообщение с англоязычным хэштегом "еще четыре года", отметив в нем официальные аккаунты президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, словенки по происхождению. Политик также сопроводил текст эмодзи, изображающими флаги двух государств.

На эту тему
Четыре года в Белом доме. Что произошло за первый президентский срок Трампа

Янез Янша является председателем правящей Словенской демократической партии. Он известен своими правоконсервативными взглядами и критическим отношением к нелегальной миграции.

На всеобщих выборах в США во вторник будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Теги
СШАСловенияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЯнша, ЯнезВыборы президента США - 2020
В Брюсселе прокомментировали решение КС Украины
Оно идет вразрез с обязательствами страны, необходимыми для получения помощи и сохранения безвизового режима, отмечается в заявлении ЕС
Читать полностью