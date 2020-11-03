Премьер Словении пожелал Трампу удачи на выборах президента США

ЛЮБЛЯНА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша опубликовал во вторник на своей странице в Twitter сообщение с англоязычным хэштегом "еще четыре года", отметив в нем официальные аккаунты президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, словенки по происхождению. Политик также сопроводил текст эмодзи, изображающими флаги двух государств.