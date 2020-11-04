AP: Байден может побить рекорд Обамы по числу голосов избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Количество голосов избирателей, которые кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден наберет по итогам выборов, возможно, станет самым большим в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (АP).

Как прогнозирует АP, Байден набирает 69 512 303 голоса (50,1%). Его соперник республиканец Дональд Трамп набирает 67 069 982 голоса (48,3%). Это будет означать, что демократ побьет рекорд, установленный его однопартийцем Бараком Обамой в 2008 году - 69 498 516 голосов.

Телекомпания NBC, однако, представила более умеренные выкладки. По ее данным, в США обработано 86% избирательных бюллетеней. Как прогнозирует телекомпания, Байден получит более 68,6 млн голосов, Трамп - свыше 65,9 млн голосов, остальные кандидаты в президенты страны - более 2,1 млн. Не подсчитаны еще 23 млн бюллетеней.

Подсчет голосов в президентской гонке, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Если опираться на ключевой фактор - число набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству АP, 238 голосов выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. В активе Трампа пока 213 голосов членов коллегии выборщиков.