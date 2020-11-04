CNN: Байден победил в штате Висконсин

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден победил в колеблющемся штате Висконсин. Такой прогноз дает в среду телеканал CNN. Это позволяет заручиться 10 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых.

Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.