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Выборы президента США - 2020
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CNN: Байден победил в штате Висконсин

Это позволяет заручиться 10 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден победил в колеблющемся штате Висконсин. Такой прогноз дает в среду телеканал CNN. Это позволяет заручиться 10 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых.

Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

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