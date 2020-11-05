Полиция Гонконга открыла горячую линию по вопросам нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Гонконга запустила специальную горячую линию на нескольких платформах для сбора информации, которая поможет обеспечить соблюдение нового закона о национальной безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правоохранительных органов в Facebook .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Граждане могут направлять сведения, связанные с нацбезопасностью, через мессенджер WeChat, СМС-сообщения или по электронной почте", - отмечается в публикации. В то же время данная горячая линия не подразумевает принятие операторами телефонных звонков. Полиция также пообещала, что поступление информации будет вестись на принципах конфиденциальности.

"Представители общественности могут обладать сведениями о деятельности, которая может угрожать нацбезопасности, а также о подозреваемых или их перемещениях", - отметил в этой связи источник в правительстве. Он подчеркнул, что это также создаст сдерживающий эффект для злоумышленников, поскольку "глаза и уши будут повсюду".

В сентябре прошлого года полиция Гонконга запустила аналогичную горячую линию для сбора данных и улик о правонарушениях радикальных участников антиправительственного протестного движения.

30 июня текущего года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создали в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга. На данный момент задержано не менее 22 человек, подозреваемых в нарушении нового закона, принятие которого вызвало резкую критику на Западе.