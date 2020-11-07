В ЕС заявили, что на переговорах с Лондоном по Brexit сохраняются большие разногласия

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Большие разногласия сохраняются на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявила в субботу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.

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"Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определенный прогресс, но сохраняются большие разногласия, особенно в том, что касается равных условий и рыболовства", - написала она в своем Twitter.

По ее словам, стороны продолжат активные переговоры на предстоящей неделе. "Наши команды продолжат напряженную работу на следующей неделе. Мы будем поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", - отметила она.

Договоренности об интенсификации торговых переговоров подтвердили и в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр отметил, что несмотря на некоторые подвижки, ставшие результатом недавних переговоров, между сторонами сохраняются существенные противоречия по целому ряду вопросов, включая рыболовство и так называемые единые правила игры, - говорится в документе. - Премьер-министр и президент [ЕК] договорились о том, что команды переговорщиков на следующей неделе, начиная с понедельника, возобновят диалог в Лондоне, чтобы удвоить усилия, направленные на достижение соглашения".

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле. Однако пока им не удается преодолеть основные разногласия, в том числе согласовать детали, касающиеся перемещения товаров через прозрачную границу между Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией, покинувшей Евросоюз в составе Соединенного Королевства.

Лондон также опасается, что Брюссель, несмотря на Brexit, сможет навязать всему Соединенному Королевству свои правила оказания государственной поддержки бизнесу, что особенно актуально в условиях масштабных госдотаций бизнесу из-за пандемии.