Руководство Республиканской партии США призвало дожидаться итоговых результатов выборов

"СМИ не определяют, кто победил на выборах, это делают избиратели. Во многих штатах разница между результатами кандидатов минимальна, а подсчет голосов еще продолжается, и в некоторых штатах они будут пересчитаны", - написала Макдэниел в субботу на своей странице в Twitter.

Она добавила, что нужно дождаться официальных итогов подсчета голосов, а также результатов расследования возможных фальсификаций.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.