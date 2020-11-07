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Выборы президента США - 2020

Руководство Республиканской партии США призвало дожидаться итоговых результатов выборов

Председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел добавила, что нужно дождаться результатов расследования возможных фальсификаций

ТАСС, 7 ноября. Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что СМИ не определяют победителя президентских выборов и нужно дождаться официального итога подсчета голосов.

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"СМИ не определяют, кто победил на выборах, это делают избиратели. Во многих штатах разница между результатами кандидатов минимальна, а подсчет голосов еще продолжается, и в некоторых штатах они будут пересчитаны", - написала Макдэниел в субботу на своей странице в Twitter.

Она добавила, что нужно дождаться официальных итогов подсчета голосов, а также результатов расследования возможных фальсификаций.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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