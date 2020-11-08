В Турции заявили о готовности работать с новой администрацией США

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Анкара готова сотрудничать с новой вашингтонской администрацией. Об этом вице-президент Турции Фуат Октай сообщил в воскресенье в эфире телеканала Kanal 7 после того, как кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявил о своей победе на выборах президента США.

О чем говорил Байден в обращении к американцам

"В США прошел очень интересный избирательный процесс, но, с точки зрения Турции, ничего не меняется. Каналы связи будут работать одинаково. Конечно, это будет переходный процесс", - подчеркнул он.

Между тем в субботу председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу стал первым крупным турецким политиком, поздравившим Байдена с победой на выборах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до сих пор не направил послание кандидату от демократов.

Анкара рассчитывает, что новая вашингтонская администрация перестанет "сотрудничать с террористическими организациями" и "откажется от односторонних подходов" в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье, заявил Фуат Октай.

"У нас была попытка переворота [в июле 2016 года], и тот, кто это сделал, находится в Америке. Нет ничего более естественного, чем просить его экстрадиции, и мы усилим наше давление [в этом направлении], - приводит слова Октая новостной портал Haber 7. - Мы надеемся, что Америка перестанет сотрудничать с террористическими организациями и отдаст предпочтение работе с государствами. Америка действует совместно с террористическими организациями и в Сирии".

По словам вице-президента республики, Турция и США "испытывают региональные проблемы". "Это касается Сирии, Ирака, Ливии, Восточного Средиземноморья, ситуации между Азербайджаном и Арменией, Кипра, турецко-греческих отношений. Все это касается нас напрямую, и отношение новой администрации, конечно, повлияет на нас. Мы за этим очень пристально наблюдаем и ожидаем, что они будут держаться подальше от односторонних подходов", - добавил Октай.

Анкара выступает против сотрудничества Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), поскольку считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Хотя США и признают РПК террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).