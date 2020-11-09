Глава профильного комитета Палаты представителей США назвал отставку Эспера безрассудством

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Решение действующего президента США Дональда Трампа отправить в отставку министра обороны Марка Эспера является инфантильным и безрассудным. Такое мнение высказал в понедельник председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) в распространенном его пресс-службой письменном заявлении.

"Увольнение назначенных исходя из политических соображений руководителей органов национальной безопасности во время переходного периода (когда происходит постепенная передача дел от действующего президента к избранному - прим. ТАСС) является дестабилизирующим шагом, который лишь придаст смелости нашим противникам и подвергнет нашу страну еще большему риску. Решение президента Трампа уволить министра Эспера из вредности - это не просто инфантильность, это еще и безрассудство. Уже давно стало ясно, что президент Трамп заботится о лояльности превыше всего, часто в ущерб компетентности, и в переходный период компетентность в правительстве имеет первостепенное значение", - отметил конгрессмен.

В понедельник Трамп сообщил в Twitter об отставке Эспера и назначении главы Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя военного ведомства страны. Миллер прибыл в Пентагон примерно через час после того, как глава государства опубликовал свое сообщение.