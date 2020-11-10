Власти Гонконга выразили возмущение по поводу расширения санкционного списка США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга выразили возмущение в связи с решением Министерства финансов США расширить санкционные списки в отношении официальных лиц из Пекина и этого специального административного района КНР. Об этом заявил во вторник главный секретарь местной администрации (второй по значимости пост) Мэттью Чжан.

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"Такие действия - абсолютно недопустимое, возмутительное и, я бы сказал, варварское вмешательство во внутренние дела Гонконга", - отметил чиновник в беседе с журналистами.

Подобные шаги Вашингтона, по его словам, идут вразрез с международной практикой и правом. "Однако нас не удастся этим запугать", - подчеркнул он. Чжан добавил, что обеспечение национальной безопасности в Гонконге "является обязанностью" его властей.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района после принятия 30 июня парламентом КНР закона о нацбезопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.