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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Минобороны Армении сообщили о прекращении активных боев по всей линии соприкосновения

С 06:00 соблюдается относительное спокойствие, указала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян
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© EPA-EFE/SIPAN GYULUMYAN / ARMENIAN DEFENSE MINISTRY PRESS OFFICE

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Активные боевые действия по всей линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха прекратились. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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"Активные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения прекратились. С 06:00 соблюдается относительное спокойствие", - написала Степанян.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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