В Минобороны Армении сообщили о прекращении активных боев по всей линии соприкосновения

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Активные боевые действия по всей линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха прекратились. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Активные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения прекратились. С 06:00 соблюдается относительное спокойствие", - написала Степанян.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.