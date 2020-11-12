Арбитраж приостановил рассмотрение по существу дела об инциденте в Керченском проливе

ГААГА, 12 ноября. /ТАСС/. Международный арбитраж приостановил рассмотрение по существу иска Украины, поданного в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года, для принятия решения по предварительным возражениям российской стороны. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Постоянной палаты третейского суда, при посредничестве которой был создан трибунал.

В соответствии с правилами "разбирательство по существу приостановлено", отмечается в документе.

Данный иск, касающийся задержания украинских военных судов и моряков в Керченском проливе, был подан Украиной 1 апреля 2019 года. В нем украинская сторона требует признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. По мнению РФ, арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией в этом деле по ряду причин, в частности, в связи с тем, что спор касается военных действий. Украинская сторона пыталась оспорить это решение, заявив, что предварительные возражения России не носят исключительно предварительный характер, и поэтому решение по ним должно быть принято в рамках рассмотрения дела по существу. Однако арбитраж посчитал необходимым рассмотреть эти возражения на предварительной стадии и, соответственно, приостановил рассмотрение дела по существу.

Украине дано три месяца на подачу ответа на предварительные возражения РФ, после чего судьи примут решение о дальнейших шагах.