Террорист в Вене при атаке использовал автомат производства Сербии и пистолет ТТ

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Устроивший теракт в Вене преступник действовал в одиночку, использовал для вооруженной атаки лицензионную версию автомата АК-47 сербского производства и пистолет Токарева (Тульский Токарев, ТТ). Об этом сообщил в пятницу руководитель следственной группы полиции Вены Михаэль Лонэггер.

"Автомат, который использовал преступник, является лицензионной версией АК-47 калибра 7,62 <...>, который, очевидно, был произведен в Сербии. Мы также знаем, что часть использованных боеприпасов была произведена в Китае. Пистолет преступника был самозарядным пистолетом типа Токарева калибра 7,62 <...>. Использованные к нему боеприпасы были произведены в Сербии", - отметил представитель полиции.

Полиция в настоящее время также исходит из того, что "в этом преступлении принимал участие один преступник, который и совершил это преступление", добавил Лонэггер.

В Вене 2 ноября произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он оказался сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).